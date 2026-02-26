I consiglieri del PD nella provincia hanno deciso di sfiduciare il Presidente, evidenziando una situazione di stallo politico. Le tensioni tra le parti sono aumentate negli ultimi tempi, portando a un punto di rottura evidente. La vicenda si inserisce in un clima di confronto acceso e di divergenze che non sembrano trovare una soluzione immediata. La decisione segna un passaggio importante nel panorama politico locale.

Le affermazioni del Presidente Buonopane contro il PD — partito del quale afferma ancora di far parte nonostante le storiche e palesi dimostrazioni di avversione — sono indecorose e irricevibili. Egli ha mostrato ostilità non solo verso il partito stesso, ma anche verso i consiglieri provinciali d’area e i numerosi Sindaci che lo hanno eletto per ben due volte. Nei loro confronti ha sempre manifestato arroganza, superficialità e una scarsa collaborazione al limite della decenza. In ogni occasione politica e amministrativa, Buonopane ha assunto ruoli e comportamenti ambigui, mistificatori e contrari alle decisioni della stragrande maggioranza del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, i consiglieri Pd “sfiduciano” il Presidente: tempo scaduto

Leggi anche: Urne aperte in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente

Leggi anche: Seggi aperti in Provincia: sindaci e consiglieri comunali eleggono il presidente

Temi più discussi: Nuovo presidente della Provincia: il Pd sostiene la candidatura di Angelo Pomes; È il sindaco di Serramonacesca Sebastiano Massimiano (Pd) il candidato presidente alla Provincia del centrosinistra; Quelli che pesano di più; ROMAGNA: Infrastrutture, consiglieri Pd, Serve fare di più.

I consiglieri Pd: Niente giravolte, no al campo largoIl Partito democratico non farà giravolte o salti della quaglia. Almeno in città: a Benevento è stato, è e resta all’opposizione. La stella polare è il rispetto del mandato elettorale, non già traspos ... ilsannioquotidiano.it

Provincia, presentate 5 liste per il rinnovo del consiglio tra i soliti nomi, l'esclusione di Ciarcia e polemiche in atto& Nella giornata di oggi, lunedì 23 Febbraio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia sono state presentate cinque liste per l’elezione dei dodici componenti del Consiglio Provinciale.& Tre l ... tusinatinitaly.it

Domenica 15 marzo sindaci e consiglieri comunali di quattro territori marchigiani eleggeranno i nuovi presidenti di Provincia: competizioni aperte in tre enti, unico aspirante a Fermo facebook