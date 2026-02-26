Prove posizioni economiche ATA | il personale assente per grave patologia può partecipare o chiedere il rinvio?

In questi giorni si stanno svolgendo le prove per la posizione economica del personale ATA, con un calendario che termina nelle prossime ore. Una questione che sta emergendo riguarda la possibilità di partecipare o chiedere il rinvio per chi è assente a causa di una grave patologia. La situazione sta attirando l’attenzione di chi si trova in questa condizione.

Sono in via di svolgimento in questi giorni le prove per la posizione economica del personale ATA, con calendario in chiusura fino a domani. Un assistente in convalescenza per grave patologia ha posto il quesito alla redazione di Orizzonte Scuola: è possibile partecipare all'esame? Dal 23 al 27 febbraio si svolgono le prove finali relative alle posizioni economiche del personale ATA, secondo il calendario nazionale recepito dagli Uffici scolastici regionali. Sono iniziate oggi e proseguiranno fino al 27 febbraio le prove finali per l'attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA, previste dalla procedura selettiva disciplinata dal DM 12 luglio. In vista delle prove finali per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio con Alberico Sorrentino, DSGA del Dipartimento Anief-Condir.