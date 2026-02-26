Protopapa il limbo degli 80 Niente stipendio né sussidi

Ottanta famiglie senza reddito. L’azienda è fallita, i contratti di lavoro sono stati congelati, nessun ammortizzatore sociale è stato attivato. Restano letteralmente a piedi gli autotrasportatori della Protopapa Srl, azienda dell’indotto logistico del colosso Gls Italy, che aveva il suo cuore a Trezzo. La società è finita nel gorgo della liquidazione giudiziale a dicembre e i lavoratori sono precipitati nel limbo dell’incertezza, senza un impiego, ma anche senza licenziamento né cassa integrazione. Sospesi, come le loro posizioni. Niente stipendio e niente sussidio. Per questo oggi, dopo una richiesta della consigliera Cinque stelle Paola Pizzighini, si terrà un’audizione formale nella Commissione attività produttive in Regione che prenderà in carico la delicata questione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

