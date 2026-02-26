Protezione schermo galaxy s26 ultra torras sconto 17%

offerta imperdibile per la torras unbreakable screen protector per galaxy s26 ultra. la protezione dello schermo è essenziale anche se il dispositivo integra una schermata con privacy, e questa proposta offre una protezione affidabile in una confezione da due pezzi. il prezzo è sceso a $29.99, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino di $35.99, rendendo l’acquisto particolarmente interessante. la pellicola è progettata per offrire una protezione robusta contro graffi e urti, mantenendo una sensazione tattile agevole grazie a una durezza dichiarata di 9H+ e a un kit di applicazione che facilita l’allineamento perfetto. pur essendo presente una protezione privacy integrata sul Galaxy S26 Ultra, la protezione dello schermo resta una priorità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com



