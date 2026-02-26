Proseguono i lavori in via Belfiore | la viabilità torna alla normalità venerdì mattina

I lavori in corso in via Belfiore sono ormai in fase di completamento e, a partire dalle ore 9 di venerdì, la circolazione nella zona riprenderà normalmente. La strada, che nei giorni scorsi aveva subito delle interruzioni, sarà nuovamente accessibile a tutti i mezzi e ai pedoni senza restrizioni. La ripresa della viabilità rappresenta un passo importante per la mobilità locale.

Dopo l'interruzione viabilistica resa necessaria nei giorni scorsi per un guasto, a partire dalle ore 9 di venerdì la viabilità in via Belfiore, a Verona, torna alla normalità. Un intervento a tempo di record, che ha visto Acque Veronesi ripristinare la condotta fognaria in pressione che scorre.