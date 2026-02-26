Pronostico Newcastle-Everton | scocca l’ora del sorpasso

Newcastle-Everton è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Diciamoci la verità: arrivati a questo momento della stagione nessuno immaginava che l’Everton potesse essere in classifica davanti al Newcastle. Eppure è così, anche se il momento che stanno vivendo queste due formazioni ci spinge a dire che sia arrivato l’ora del sorpasso. Un solo punto è il distacco. Minimo. E siccome il Newcastle sta bene – viene, tra le altre cose, dalla doppia vittoria in Champions League – allora è evidente che il valore tecnico dei bianconeri, superiore alla squadra di Liverpool, possa fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

