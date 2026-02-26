Bologna-Brann è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel filotto di tre vittorie che hanno permesso al Bologna di tornare a respirare c’è pure quella ottenuta nella remota Norvegia contro l’insidioso Brann, trafitto 1-0 una settimana fa grazie ad una rete dell’argentino Castro in avvio di gara. Un gol prezioso, che ha messo subito sui binari giusti la partita per la squadra di Vincenzo Italiano: visto il numero di tentativi effettuati verso la porta di Dyngeland, i rossoblù avrebbero potuto far portare a casa un risultato ancora più rotondo ma un successo di misura in una trasferta logisticamente complicata rappresenta comunque un buon tesoretto in ottica ritorno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Brann: caccia al poker di vittorie

Pronostico Brann-Bologna: alla ricerca della guarigione definitivaBrann-Bologna è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45:...

Pronostico Bologna-Lazio: caccia disperata al “salvagente” europeoBologna-Lazio è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico,...

Temi più discussi: Pronostici Brann-Bologna: Statistiche, Analisi, Dove in TV 19.02.2026 Europa League; quote Bologna Brann: il pronostico sui felsinei; quote Brann Bologna: il pronostico sui felsinei; quote Bologna Udinese: il pronostico sui felsinei.

Pronostico Bologna-Brann: caccia al poker di vittorieBologna-Brann è uno spareggio di accesso agli ottavi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Bologna vs Brann – 26 Febbraio 2026Il match valido per il UEFA Europa League tra Bologna e Brann si giocherà il 26 Febbraio 2026 alle 21:00 presso lo stadio N/D. Una sfida che può indirizzare ... news-sports.it

#GameDay: il vostro pronostico F8 Coppa Italia 2026 Semifinale Derthona Tortona-Virtus Bologna Inalpi Arena 20:45 CIELO, Sky Sport Basket LBATV, NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com facebook

#GameDay: il vostro pronostico F8 Coppa Italia 2026 Semifinale Derthona Tortona-Virtus Bologna Inalpi Arena 20:45 CIELO, Sky Sport Basket LBATV, NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com