Professore a processo | Ha molestato le alunne durante le lezioni di ginnastica

Un ex insegnante delle medie si trova sotto inchiesta per aver avuto comportamenti inappropriati durante le lezioni di ginnastica con alcune sue alunne. Le accuse riguardano presunte molestie rivolte a cinque minorenni, tutte studentesse della stessa scuola. L'indagine ha portato all'apertura di un procedimento legale, che dovrà accertare eventuali responsabilità.

Bologna, 26 febbraio 2025 – A processo un ex docente delle medie per violenza sessuale su minore aggravata su cinque ragazzine, alunne della scuola in cui insegnava. I fatti contestati si riferiscono al periodo tra la fine del 2022 e l’estate del 2023, in una scuola media della città. Tutte e cinque le ragazzine avevano meno di 14 anni all’epoca dei fatti, che si sarebbero verificati all’interno di una scuola di Bologna durante le lezioni di educazione fisica. Le accuse Il docente, bolognese, 53 anni, avrebbe approfittato delle lezioni di ginnastica per toccare ripetutamente le ragazzine, con la scusa di un gioco o di uno scherzo. Gli viene contestato anche l’abuso della propria autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

