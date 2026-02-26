Non ci saranno stravolgimenti sul nuovo regolamento di accesso ai veicoli nella zona a traffico limitato dell’acropoli. La conferma arriva dall’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi, che ha presieduto una prima riunione a cui hanno partecipato, tra gli altri, la comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi e la dirigente comunale Margherita Ambrosi. Vossi e la Giunta non hanno nessuna fretta. L’assessore, infatti, dopo questo incontro, dovrebbe riunire l’Osservatorio e cominciare a discutere delle modifiche. "Ci sono diritti acquisiti da tempo nel regolamento che non possiamo e non vogliamo stravolgere" conferma il titolare della delega al traffico cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo vertice sulla Ztl: "Faremo piccoli ritocchi. Varchi in uscita? C’è tempo"

