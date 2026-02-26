Primo presidente politico per l’Ispra | si è insediata Maria Alessandra Gallone

Mai ai vertici dell’Istituto era stato posto un esponente di partito. La scelta dell’ex senatrice di Forza Italia era stata contestata dalle forze di opposizione. Maria Alessandra Gallone, ex senatrice di Forza Italia, si è insediata come nuova presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). La scelta era stata contestata dalle forze di opposizione: è infatti la prima volta che ai vertici dell’Istituto viene posto non un tecnico o uno scienziato, ma un esponente di partito. In particolare Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, aveva dedicato alla designazione un passaggio di un’audizione in Parlamento, parlando di scelta «che rompe una tradizione di autonomia, competenza e indipendenza e che conferma una strategia ormai evidente del governo Meloni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Alessandra Gallone presidente designato dell'Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale (Ispra)Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha indicato come prossima presidente dell'Ispra (Istituto superiore per la Protezione...

Ispra, Bonelli a Gallone: "Autonomia dalla politica? Immagino si dimetterà da Forza Italia". La presidente non risponde

