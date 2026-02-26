Prima il furto dell' auto poi la stessa vettura viene trovata abbandonata dentro un fosso

L’auto rubata, poi ritrovata in stato di abbandono. E’ quanto accaduto nella zona dell’Alto Ferrarese dove alcuni giorni fa un furto aveva riguardato una Fiat Panda di colore azzurro. Mercoledì mattina, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato la vettura, abbandonata, a bordo di una strada, con due ruote in un piccolo fosso. Gli operatori hanno, quindi, recuperato il mezzo, restituendolo al proprietario che aveva denunciato il fatto. Parallelamente, altri agenti della polizia locale dell’Alto Ferrarese hanno fermato un autista di nazionalità russa: l’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello. Lo straniero, quindi, è stato denunciato per porto abusivo di arma, mentre la lama è stata prontamente sequestrata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

