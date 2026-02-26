Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 26 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,338 euroSmc (considerando il fattore di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio febbraio, quando aveva superato i 40 euroMWh (circa 0,374 euroSmc). Dopo un picco registrato il 2 Febbraio 2026, con valori prossimi ai 44 euroMWh (0,411 euroSmc), si è osservata una progressiva diminuzione, con una stabilizzazione tra 32 e 36 euroMWh (0,299 – 0,336 euroSmc) nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

