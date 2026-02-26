Prevenire il cancro nelle carceri europee al via il progetto PACE coordinato dall' Università di Pisa

È stato avviato un progetto europeo che mira a migliorare la prevenzione del cancro nelle carceri, con un focus particolare sulle infezioni virali come HPV, HBV e HCV. L'iniziativa si propone di aumentare la copertura vaccinale, facilitare lo screening e garantire un’assistenza sanitaria più efficace per chi vive in queste strutture. L’obiettivo è ridurre i rischi legati a queste patologie tra i detenuti e il personale.

Ridurre l'incidenza dei tumori causati dall’Human Papilloma Virus (HPV) e dalle epatiti virali (HBV, HCV) attraverso un migliore accesso alla vaccinazione, allo screening e all'assistenza sanitaria per adulti e giovani che vivono in contesti carcerari. È questo l’obiettivo del progetto PACE -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Imprenditorialità nella Distribuzione Alimentare: al via il nuovo corso organizzato dall'Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-OvestSono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione 'Imprenditorialià nella Distribuzione Alimentare' organizzato dal Dipartimento di Economia e...

Temi più discussi: 14 regole per prevenire i tumori; Le 14 raccomandazioni dell’OMS per prevenire il cancro: cos’è il Codice Europeo; Comunicazione e stampa | Screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto; Prevenzione a Roma: riflessioni e salute con la dottoressa Valeria D’Ovidio.

Aspirina. I ricercatori confermano: Funziona per prevenire il cancro. I medici la prescrivanoAlberto Zanchetti, direttore scientifico dello IAI, ha partecipato agli studi internazionali sull'azione antitumorale dell'antinfiammotorio. Con la dovuta cautela ed escludendo i soggetti a rischio ... quotidianosanita.it

Cibi Ultraprocessati e Tumore al Colon-Retto: Rischio OncologicoScopri il legame tra cibi ultraprocessati e tumore al colon. Leggi i nostri approfondimenti scientifici e preventive. microbiologiaitalia.it

“Questa è la prima analisi globale che dimostra quanto rischio di cancro derivi da cause che possiamo prevenire” Leggi qui della nuova analisi globale che dimostra come quasi il 40% dei tumori sarebbe evitabile in quanto collegato a fattori di rischio preve facebook