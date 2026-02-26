Oggi a Firenze si è verificata la scomparsa di una figura di rilievo nel settore economico e istituzionale italiano. Dopo una lunga carriera, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama nazionale. La sua morte, avvenuta all’età di 92 anni, viene ricordata come una perdita importante per la città e la regione. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che ne ricordano il contributo.

Già docente e preside della facoltà di economia e commercio ha guidato anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: aveva 92 anni FIRENZE – Si è spento oggi (26 febbraio) a Firenze, all’età di 92 anni, Piero Barucci, una delle figure più autorevoli e poliedriche del panorama economico e istituzionale italiano del dopoguerra. Nato nel capoluogo toscano il 29 giugno 1933, Barucci ha attraversato da protagonista le stagioni più delicate della storia finanziaria del Ppese, legando indissolubilmente il suo nome a snodi cruciali come la guida del Monte dei Paschi di Siena e il ministero del Tesoro. La sua carriera è stata un raro esempio di sintesi tra accademia e alta gestione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Presidente di Mps e ministro del tesoro: Firenze e la Toscana piangono la morte di Piero Barucci

