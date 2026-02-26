Prendo fuoco il gruppo batterie del fotovoltaico | paura in un allevamento con 5mila suini

Erano circa le 8 e 30 del mattino quando dall’azienda agricola Berlet, a Orzano in via Buttrio, si è alzata una colonna di fumo. I quattro dipendenti presenti stavano lavorando quando si sono accorti che qualcosa non andava: prima il fumo, poi le fiamme. Il rogo sarebbe partito dal gruppo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Suini stipati in capannoni e malnutriti: scoperto allevamento-lager abusivoDai controlli effettuati da Carabinieri Forestali, Asl e Polizia municipale sono emerse gravi irregolarità nell'attività totalmente sconosciuta alle...

Peccioli, allevamento abusivo: suini maltrattati e denutriti. Denunciate tre personeLo ha reso noto l’Arma precisando che l’operazione dei forestali di Pontedera è scattata in “un’area agricola di proprietà privata: all’ispezione...

Discussioni sull' argomento La Red Bull prende fuoco, Tsunoda costretto a scappare: incredibile a San Francisco!; Il divano prende fuoco, cerca di portarlo fuori dalla casa e resta ustionato a mani, braccia e schiena; Auto a fuoco sulla Nomentana, traffico in tilt verso il centro: strada chiusa e auto incolonnate; Camion prende fuoco sulla statale 613: carreggiata chiusa e disagi a Squinzano.