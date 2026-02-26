Pratola Serra Terra Nuova risponde al sindaco | Basta manipolazioni La verità va detta fino in fondo

“Il comunicato dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gerardo Galdo non è una risposta: è un’operazione costruita dall'intelligenza artificiale per distogliere l’attenzione dal problema reale. Hanno trasformato un rilievo tecnico - amministrativo in un attacco personale contro il Consigliere Graziano Fabrizio, esponendolo pubblicamente nel tentativo di screditarlo. Questo modo di fare non è istituzionale: è intimidatorio! Governano da tre anni. Il passato non è più un alibi. Non si può continuare a evocare chi c’era prima ogni volta che emerge una criticità. Sono passati più di tre anni, tre bilanci, decine di delibere, centinaia di atti firmati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pratola Serra, Terra Nuova: “No alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco. Atto grave contro le regole democratiche”Il gruppo consiliare denuncia: “Forzature istituzionali e mancato rispetto del regolamento mettono a rischio trasparenza e legalità” Il Gruppo...

Permessi, rinunce e verità: il sindaco di Pratola Serra fa chiarezza“Il Sindaco Gerardo Galdo, nel corso della seduta consiliare del 24 febbraio, ha chiarito con fermezza le polemiche diffuse sui social network in...

Pratola Serra, convocazione del consiglio contestata: la minoranza sceglie l'AventinoPRATOLA SERRA- I consiglieri comunali di Terra Nuova non parteciperanno ai lavori del consiglio comunale per protestare contro la modalita’ di convocazione dell’assise cittadina. Quella che per i ra ... irpinianews.it

Stellantis Pratola Serra, la richiesta dei sindacati alla Regione: Ripristinare il Trasporto Pubblico LocaleLe organizzazioni sindacali FIM, UILM, FISMIC e UGLM della provincia di Avellino, insieme alla RSA dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, hanno presentato richiesta alla Regione Campania, dun ... irpinianews.it

