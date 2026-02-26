Prato | imprenditore interdetto dall’attività per 7 mesi L’accusa | impiegava lavoratori irregolari

Il provvedimento cautelare interdittivo, richiesto dalla Procura, scaturisce da un’indagine che ha accertato l’assunzione di quattro lavoratori privi di permesso di soggiorno, aggravata dall’averli sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo. Secondo quanto emerso, i lavoratori non sarebbero stati sottoposti alla formazione obbligatoria né alle visite mediche previste dalla normativa vigente. Inoltre, l’imprenditore non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente aziendale, in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli accertamenti, spiega un comunicato del procuratore... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

