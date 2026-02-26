Pozzuoli 42enne morta in casa | indagata la donna che l’ha vista per l’ultima volta

Emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla scomparsa di Carla Ribeiro, la 42enne rinvenuta priva di vita nella sua casa di via Barletta, nell’area di via Napoli, a Pozzuoli. La Procura ha formalmente inserito nel registro degli indagati una conoscente della donna, una 52enne di origine peruviana così come riporta in quotidiano online Internapoli. L’ipotesi di reato contestata, al momento, è quella di morte conseguente ad altro illecito. Si tratta di un passaggio tecnico necessario per consentire agli investigatori di effettuare accertamenti non ripetibili, tra cui l’autopsia. Dalle prime ricostruzioni, l’amica sarebbe stata l’ultima a trascorrere del tempo con Carla e ad aver avuto contatti con lei poco prima del decesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

