Poste-Tim l’azzardo che paga | nel 2027 maxi-cedola da 100 milioni

Nel marzo 2025 Poste italiane ha acquisito una quota significativa di Tim, segnando un passo importante nella sua strategia di investimento. La decisione è arrivata in un momento di grande cambiamento per l’azienda, con l’obiettivo di stabilizzare l’assetto azionario e pianificare future operazioni. Ora, l’ipotesi di ricevere dividendi consistenti nel prossimo futuro si fa sempre più concreta, con una possibile maxi-cedola prevista per il 2027.

Quando Poste italiane è entrata in Tim, a marzo 2025 a cavallo della cessione della rete fissa e con l’urgenza di dare un assetto stabile all’azionariato, forse non avrebbe scommesso sul fatto di potere in tempi ragionevoli ricevere dei dividendi. Invece, come ha spiegato l’ad Matteo del Fante durante la presentazione dei risultati 2025 e dell’aggiornamento della strategia finanziaria, Poste riceverà una cedola di 100 milioni nel 2027 per la partecipazione azionaria (27,3 per cento) detenuta nel gestore telefonico, il cui valore di mercato, è più che raddoppiato in un solo anno. Le cose cambiano in fretta e le potenziali sinergie che per... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Poste-Tim, l'azzardo che paga: nel 2027 maxi-cedola da 100 milioniDel Fante presenta i conti record del 2025 (2,2 miliardi di utili) e accelera sulle sinergie: valore della quota raddoppiato in un anno, migrazione di PosteMobile su rete Tim e trattative per salire n ... ilfoglio.it

Poste-Tim pigliatutto sul digitale. Del Fante: Pronti ad entrare nel Polo Strategico NazionalePoste punta direttamente sul Polo Strategico Nazionale, dove sta trattando l’acquisto della quota del 20% da CDP. key4biz.it