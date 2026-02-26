Poste Italiane | 2,2 miliardi di utile e la svolta strategica nel 2025

Poste Italiane chiude il 2025 con un utile netto record di 2,2 miliardi di euro, consolidando la propria leadership nel settore e tracciando la strada verso un ruolo ancora più strategico nell’economia italiana. Dopo l’ingresso di Tim nel Polo strategico Nazionale, l’azienda guidata da Matteo Del Fante punta a seguire lo stesso percorso, con l’obiettivo di ridefinire il panorama delle infrastrutture critiche del Paese. Questi numeri non sono solo una vittoria contabile, ma il trampolino di lancio per una nuova fase di espansione. L’ingresso nel Polo strategico Nazionale rappresenta una svolta che potrebbe cambiare il volto dei servizi essenziali per cittadini e imprese, con ricadute concrete sulla vita quotidiana e sulla competitività del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Poste Italiane: 13,1 miliardi di ricavi e utili record nel 2025Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record: 13,1 miliardi e utili in crescita Poste Italiane ha chiuso il 2025 con ricavi record pari a 13,1...

Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e utili record: oltre 2 miliardi di profittoIl 2025 si chiude con numeri senza precedenti per Poste Italiane, che registra ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto al...

Temi più discussi: Poste: utile netto a 2,2 miliardi, in crescita del 10%. Del Fante: 2025 da record, i migliori risultati della nostra storia; Poste Italiane, utile record a 2,2 miliardi (+10%): il dividendo sale a 1,25 euro; Poste, nel 2025 ricavi record a 13,1 miliardi. Del Fante: Risultati migliori della nostra storia; Per Poste Italiane ricavi record con oltre 2 miliardi di utile.

Poste Italiane, utile record a 2,2 miliardi (+10%): il dividendo sale a 1,25 euroRicavi 2025 al massimo storico di 13,1 miliardi (+4%) con un risultato operativo di 3,24 miliardi (+10%). Per il 2026 l’obiettivo è 2,3 miliardi di utili. Dal 2016 il gruppo guidato dal ceo Matteo Del ... msn.com

Poste: nel 2025 ricavi record a 13,1 mld(+4%), ebit rettificato a 3,2 mld(+10%)(RCO)In trattativa per acquisire 20% Polo Strategico Nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Nel 2025 Poste Italiane ha realizzato ... ilsole24ore.com

Ricavi in aumento del 4,2% a 13,1 miliardi e redditività ai massimi storici per Poste Italiane. Rafforzata la politica dei dividendi - facebook.com facebook