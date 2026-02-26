L’ipotesi Diego Pablo Simeone sulla panchina dell’Inter (di cui si è parlato in Spagna nei giorni scorsi) torna a far discutere, nonostante in casa nerazzurra Beppe Marotta abbia smentito. Ebbene sì, vogliamo riportare le parole dell’ex noto difensore (di club quali Parma e Atletico Madrid) Stefano Torrisi alla Bobo Summer Cup 2025, nei mesi scorsi (direttamente da Milano Marittima). Dichiarazioni importanti, ai nostri microfoni, che avevano già riaperto un dibattito interessante, dopo la scelta del club nerazzurro di affidarsi a Cristian Chivu. Che dire, il legame tra il “Cholo” e l’Inter, lo sappiamo bene, è profondo, vivo. E secondo noi continua a generare suggestioni che affascinano tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Post-Chivu: Simeone all’Inter, sogno senza fine? Quando Torrisi..

Calciomercato Inter, casting per il post Acerbi: Gila il sogno di Chivu! Ma Lotito…di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, casting per il post Acerbi: Gila il sogno di Chivu! Ma Lotito… Svelata la posizione della Lazio Le...

Leggi anche: Simeone all’Inter? Per TS storia completamente diversa: Inter e Chivu verso il rinnovo

Temi più discussi: Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla Champions; Inter, Marotta: Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza; Simeone all'Inter, spunta la clamorosa ipotesi: c'è già un preaccordo! • Inter; Marotta: Pre-accordo tra Inter e Simeone? Fake news, siamo straordinariamente contenti di Chivu.

Inter, Simeone al posto di Chivu: la bomba dalla Spagna non ha fondamento, ecco perché è impossibileIn Spagna sono sicuri: Simeone avrebbe un pre-accordo con l'Inter per la prossima stagione. Chivu ai saluti? Perché si tratta di un'operazione impossibile. sport.virgilio.it

Marotta smentisce le voci su Simeone all'Inter: Chivu? Siamo stati fortunati e straordinariamente contentiUna fake news. Senza troppi giri di parole il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, smentisce categoricamente le voci legate ad un possibile accordo con Diego Pablo Simeone in vista della prossima ... msn.com

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine di Inter-Bodo Glimt Nelle interviste del post partita, Chivu, Barella e Bisseck hanno analizzato la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions League. #Inter #InterDipendenza #Dichiarazioni #Barella #Chivu - facebook.com facebook

#Inter, parla #Chivu Le dichiarazioni nel post partita x.com