Le medagliate di Milano-Cortina fermano la scaletta per conoscere il co-conduttore. L'emozione di Vittozzi, le dediche dal palco e l'appello in platea di Giovanni Malagò per le Paralimpiadi Il palco del Teatro Ariston si è trasformato in una succursale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, la scaletta ha lasciato spazio alle celebrazioni sportive ospitando le campionesse azzurre Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, protagoniste di un inatteso siparietto fuori protocollo con il co-conduttore Achille Lauro. Assente giustificata l’attesa Arianna Fontana, bloccata a casa da una forte febbre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Posso salutarlo?”: la campionessa Lisa Vittozzi è fan di Achille Lauro, l’amica Francesca Lollobrigida chiama il cantante ed esaudisce il suo desiderio all’Ariston

Da Milano-Cortina a Sanremo 2026: all’Ariston arrivano Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa VittozziRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo 2026, tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi: l’ovazione dell’Ariston – Il videoLo sport fa il suo ingresso al Festival di Sanremo 2026 con due grandi protagoniste olimpiche.