Posso conoscere Lauro? poi si scorda di Carlo Conti | Vittozzi da ridere

Come previsto sul palco dell'Ariston sono salite le campionesse olimpiche a Milano Cortina Francesca Lollobrigida ed Elisa Vittozzi, protagoniste di un simpatico siparietto. "L'emozione più bella è stata vedere mio figlio sugli spalti, questa forza mi ha portato avanti - ha detto Lollobrigida - grazie a tutti gli italiani perché sto ricevendo tantissimo ed è veramente un orgoglio per me". Poi è stata la volta di Vittozzi, primo oro azzurro nell'inseguimento femminile nel biathlon. "All'inizio praticavo sport estivi poi mi sono innamorata di questa disciplina - ha raccontato - richiede forza fisica e mentale. Sono orgogliosa di aver portato il primo oro olimpico in Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Così Carlo Conti risponde alla domanda sull'errore 'Repupplica' mostrato sugli schermi del Teatro Ariston durante la testimonianza di Gianna Pratesi, 105 anni

