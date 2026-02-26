Un uomo ricorda come siano cambiate le sue giornate negli ultimi mesi, passando dal gestire le valigie e il check-in a vivere nuove esperienze. La sua narrazione rivela un percorso di trasformazione personale, che ha portato a un nuovo modo di affrontare la quotidianità. Mentre si parla di musica e social media, si percepisce una connessione tra momenti di vita e le nuove passioni che emergono.

C’è un filo ormai indissolubile che lega Tik Tok e la musica. E a chi bazzica sui social, sarà capitato negli scorsi mesi di ascoltare i versi di “Non è mica te”. Un brano che oggi conta oltre 22 milioni di streaming su Spotify e ha lanciato Eddie Brock dritto verso l’Ariston. Romano classe 1997, su Instagram Edoardo Iaschi – questo il vero nome dell’artista – si definisce “contrabbandiere di emozioni”. Le stesse che ha concentrato in una canzone capace di catturare la Generazione Z con un ritornello perfetto per i video d’amore, gli edit calcistici e i ricordi nostalgici. Quel “è bellissima ma non è te” che ha conquistato prima le persone e poi l’algoritmo ed è diventato il suo lasciapassare per il Festival di Sanremo 2026, dove presenterà il brano “Avvoltoi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Portavo le valigie nelle camere e mi occupavo del check-in. Fino a sei mesi fa non potevo immaginarmi tutto questo”: parla Eddie Brock

Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzoneEddie Brock non è arrivato a Sanremo per caso, ma dopo anni di scrittura, palchi piccoli e un rapporto molto diretto con le sue canzoni.