Portaerei USA in rotta | 4.500 uomini verso Israele per deterrenza

Una delle più avanzate portaerei degli Stati Uniti si sta preparando a salpare verso Israele, con circa 4.500 uomini a bordo. La nave ha appena fatto scalo in Grecia, in un momento in cui le tensioni nella regione risultano particolarmente elevate. La missione appare finalizzata a rafforzare la presenza militare statunitense in un’area di crescente instabilità.

La USS Gerald R. Ford, la più avanzata portaerei statunitense, ha fatto tappa in Grecia prima di dirigersi verso Israele, in un contesto di crescenti tensioni con l'Iran. La nave, attualmente in rotta verso il Mediterraneo orientale, ha lasciato la base Nato di Souda dopo una sosta tecnica necessaria per risolvere gravi problemi al sistema fognario. La destinazione finale è Israele, dove la presenza della Ford rappresenta un segnale di rafforzamento della deterrenza americana in una regione sempre più instabile. La decisione di inviare la Ford in Israele arriva in un momento delicato, con le trattative nucleari tra Stati Uniti e Iran che si sono appena concluse a Ginevra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

