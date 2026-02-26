Portaerei USA in panne | 4.600 persone e un problema igienico

La Gerald R. Ford, ammiraglia della flotta statunitense, è costretta a una sosta imprevista a Malta. La nave, partita con urgenza verso il Medio Oriente per rafforzare la presenza americana in caso di tensioni con l'Iran, ha dovuto interrompere la missione a causa di un problema tecnico: l'impianto di gestione dei servizi igienici non riesce a sostenere il carico di 4.600 persone a bordo. Un inconveniente che ha costretto il colosso militare a fermarsi, rivelando vulnerabilità inattese in una delle navi più avanzate al mondo. La Ford, simbolo della potenza navale americana, era partita con l'obiettivo di raggiungere rapidamente la regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

