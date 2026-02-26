Pontedellolio riapre la stazione di rifornimento di Riva | Un primo passo verso la normalità

A Pontedellolio è stata riattivata la stazione di rifornimento di Riva, segnando la ripresa delle attività per il territorio. La notizia è stata diffusa dal sindaco attraverso i canali ufficiali, confermando il ritorno alla normalità dopo un periodo di inattività. La riapertura rappresenta un passo importante per i residenti e le attività locali, che potranno riprendere le consuete operazioni quotidiane.

Ad annunciarlo il sindaco Alessandro Chiesa: «Una notizia molto positiva per la comunità, auspichiamo sia l’inizio di una fase stabile e duratura per tutto il territorio» È tornata operativa la stazione di rifornimento di Riva, a Pontedellolio. A darne notizia è il sindaco Alessandro Chiesa con un aggiornamento pubblicato sulle proprie pagine social, nel quale comunica la ripresa delle attività dopo mesi di stop. La riattivazione arriva a seguito degli sviluppi nelle trattative tra Europam e Eni per l’approvvigionamento del carburante. Proprio a fine gennaio il primo cittadino aveva parlato di una possibile svolta. «Nelle scorse ore – spiega – è arrivata la telefonata attesa che ha confermato la ripartenza del servizio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

