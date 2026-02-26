Poliziotto sotto inchiesta | perché il Riesame lo tiene in servizio

Il caso del poliziotto di Ventimiglia che divide Procura e magistratura. Il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la decisione di non interdire dal servizio Maggio Bellino Aprile, assistente capo della Polizia di Stato di Ventimiglia, indagato per abusi durante il servizio. L’agente resta in servizio ma sotto indagine per omissione di atti d’ufficio, falso ideologico, lesioni e minacce aggravate, peculato d’uso e abbandono del servizio. La Procura di Imperia aveva richiesto l’interdizione, ma il giudice ha ritenuto insufficienti gli indizi per misure cautelari. Al centro della vicenda ci sono due episodi controversi. Il primo risale al 2 luglio 2024, quando Aprile avrebbe omesso di redigere gli atti di polizia giudiziaria dopo un presunto furto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Delitto di Rogoredo. Secondo un collega, il poliziotto sotto accusa per l'uccisione dello spacciatore avrebbe anche taglieggiato un disabile. Il legale: "Si scusa per aver tradito la divisa".

