Podolski | L’esperienza all’Inter? Un errore accettare…

Lukas Podolski ha ripercorso brevemente il suo periodo all’Inter, definendolo un passo che avrebbe preferito evitare. Quella parentesi, durata poco tempo, non è stata positiva per l’ex attaccante tedesco, ora in attività nel Gornik. Le sue parole riflettono un’esperienza che, a suo avviso, non ha portato i risultati sperati né soddisfazioni.

Podolski. L’esperienza di Lukas Podolski con l’ Inter è stata breve e, a suo dire, poco fortunata. L’ex attaccante tedesco, oggi quarantenne e in forza al Gornik, è tornato a parlare del suo passaggio in nerazzurro nella seconda parte della stagione 201415. Intervistato da Flashscore, Podolski ha spiegato con grande sincerità il suo punto di vista su quell’avventura, definendola un’esperienza che non ha rispettato le aspettative iniziali soprattutto per la formula con cui si è concretizzata. Podolski: il rimpianto sulla formula del trasferimento. “ Dico sempre che è stato un errore perché un prestito di pochi mesi non ha senso per me “, ha raccontato l’ex attaccante, sottolineando come le difficoltà della squadra abbiano reso ancora più complicato ritagliarsi spazio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

