Poca neve tra dicembre e febbraio quasi dimezzata l' acqua da scioglimento nel bacino idrografico dell' Aterno Pescara

Tra dicembre e febbraio le nevicate sono state molto scarse sulle montagne abruzzesi, riducendo drasticamente il volume di acqua che si trasforma in flusso nel bacino dell’Aterno Pescara. La scarsità di neve si riflette in un calo significativo delle riserve idriche destinate al rifornimento dei corsi d’acqua e alle attività legate allo sci e all’approvvigionamento idrico.

È caduta poca neve sulle cime abruzzesi fra dicembre 2025 e febbraio 2026 e questo ha generato un grave deficit di acqua da scioglimento nel bacino idrografico dell'Aterno Pescara. Secondo i dati della Fondazione Cima diffusi dal Forum H2o, la diminuzione è del 47%.

Marsilio incontra il ministro Pichetto Fratin sul piano alluvioni bacino Aterno - PescaraIncontro a Roma, nella sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il...

Tra dicembre e febbraio -47% di acqua da neve nel bacino Aterno-Pescara, Forum H2O: Basta ipersfruttamentoA rilevare il dato sono i ricercatori Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale) con il Forum che lancia l'allarme su un trend che si conferma ormai da anni ricordando l'importanza di tut ... ilpescara.it

