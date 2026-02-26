Una sfida di vertice della conference ha visto Detroit imporsi su Oklahoma City 124-116. L’incontro è stato guidato da Jalen Duren, autore di 29 punti e 15 rimbalzi, e da Cade Cunningham, con 29 punti e 13 assist. Per i Pistons, Duncan Robinson ha chiuso in doppia cifra con 16 punti. Il Thunder si è presentato privo di cinque dei sei migliori realizzatori: Shai Alexander-Gilgeous, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Nel contesto della EuroLeague, la Virtus Bologna mette in mostra una prestazione solida contro Barcellona, analizzata. La Virtus Bologna riabbraccia Toko Shengelia: questo l’omaggio al suo ex giocatore. pic.twitter.comzu79YUFrp6 —. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pistons in campo contro i Thunder decimati infortuni

