Pista per l’eliambulanza Servono 150mila euro

Dopo oltre un anno di silenzio, il tema della individuazione di una superficie per l’atterraggio dell’elisoccorso a Recanati torna finalmente al centro del confronto politico. Una questione tutt’altro che nuova, che risale almeno all’ottobre 2024, quando l’allora assessore alla sanità Maurizio Paoletti aveva avviato le prime verifiche tecniche individuando delle aree potenzialmente idonee, tra cui la zona di via Cossio, considerata in un primo momento promettente, che sono state progressivamente scartate per motivi tecnici. Sul tavolo, al momento, restano soltanto due ipotesi concrete, entrambe collocate su terreni privati: la zona di Castello Malleus e il campetto delle Grazie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pista per l'eliambulanza. Servono 150mila euroOperazione in salita: l'assessore Paoletti rilancia l'ipotesi alternativa. Più spazi non standard, ma segnalati e mappati per coprire il territorio.

