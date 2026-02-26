pirelli centra gli obiettivi e stacca una cedola extra

Pirelli centra i target 2025 e fa felici i soci con un dividendo straordinario. Per il colosso degli pneumatici l'anno si è chiuso con un utile netto in crescita del 5,9% a 530,7 milioni, ricavi in aumento del 4,2% a 6,78 miliardi, l'ebitda adjusted ha superato i 1,55 miliardi (+1,9%) e l'ebit adjusted è stato di 1,08 miliardi con un margine in miglioramento al 16 per cento. Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,24 euro per complessivi 260 milioni e il pagamento di un dividendo aggiuntivo per l'anno corrente pari a 0,10 euro, per circa 109 milioni. Complessivamente, il monte dividendi è di circa 369 milioni. I due maggiori soci di Pirelli sono la cinese Sinochem (34%) e Camfin (25,3%) che fa capo al vicepresidente esecutivo della Bicocca, Marco Tronchetti Provera (in foto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

