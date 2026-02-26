Pineta Grande tra i migliori ospedali al mondo secondo Newsweek | premiate qualità e cura della persona

Anche per il 2026 il Pineta Grande Hospital è tra i “World’s Best Hospitals”, la prestigiosa classifica dei migliori ospedali al mondo stilata da Newsweek in collaborazione con Statista. La classifica “World’s Best Hospitals 2026” valorizza le strutture ospedaliere di eccellenza in 32 Paesi, selezionando quelle che si distinguono per qualità clinica, innovazione e centralità del paziente. Un riconoscimento che nasce da un’analisi rigorosa e articolata, basata su quattro pilastri fondamentali: le raccomandazioni di esperti medici, i risultati dei sondaggi sui pazienti, gli indicatori oggettivi di qualità ospedaliera e il sondaggio Statista sull’implementazione delle PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), che misurano gli esiti riportati direttamente dai pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo, secondo la classifica di NewsweekMilano, 25 febbraio 2026 – Niguarda, Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo.

Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da...

Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza x.com