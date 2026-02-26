Pilastro smontato il cantiere Museo dei bambini Il comitato esulta | C’è bisogno di servizi non di un progetto di facciata

Il cantiere per il Museo dei bambini è stato smontato dopo lunghe proteste che hanno coinvolto residenti e attivisti. La decisione arriva dopo una mobilitazione durata più di ventiquattr’ore, durante la quale sono state allestite tende e gazebo in segno di protesta. La vicenda si conclude senza che siano stati presi provvedimenti giudiziari, lasciando spazio alle discussioni sulla priorità di servizi pubblici.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Oltre un giorno e una notte di proteste, con tanto di accampamento con tende e gazebo. E alla fine la resistenza ha vinto: le transenne del cantiere sono state definitivamente smontate e niente lavori. Questo il risultato di oggi, dopo che ieri si era verificata l'"invasione" del cantiere del Museo dei bambini da parte di attivisti e residenti. Le imprese incaricate sono tornate al parco Mitilini Moneta Stefanini al Pilastro per portare via ciò che restava delle barriere che delimitavano l'area di lavoro. Intanto, il comitato Mubasta ha annunciato un nuovo presidio per domani alle 13 a Palazzo d'Accursio in occasione del question time. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

