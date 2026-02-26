Pilar Fogliati perde l’orecchino da oltre 20 mila euro sul palco dell’Ariston | il brivido in diretta ecco cosa è successo

L'attrice romana debutta come co-conduttrice della seconda serata sfoggiando un abito monospalla viola metallizzato e parure Pomellato. Tra un'imitazione e l'altra, il piccolo brivido in diretta con l'alta gioielleria Il debutto sul palco del Teatro Ariston è un momento che mette alla prova i nervi di chiunque, anche di un’attrice abituata a dominare la scena. Pilar Fogliati, scelta come co-conduttrice per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo, non ha fatto eccezione. Visibilmente ed elegantemente emozionata durante la tradizionale discesa della scalinata, ha poi sciolto la tensione portando sul palco la sua verve comica e i suoi personaggi celebri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

