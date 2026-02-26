Da domenica 22 febbraio, non si hanno più tracce di un giovane di 24 anni visto l’ultima volta a San Donato Milanese. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che hanno lanciato un appello per ritrovarlo. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, mentre si cerca di fare luce sulla sua assenza improvvisa.

Di un giovane di 24 anni, Pietro Pergola, non si hanno più notizie da domenica 22 febbraio. San Donato è l'ultima località, dove il ragazzo è stato visto. Pergola ha capelli castani e occhi scuri, pesa 70 chili ed è alto un metro e 83 centimetri. Sui social e negli ambienti locali sta circolando un appello per cercare di rintracciare il ragazzo, che sarebbe sprovvisto di telefono cellulare e non avrebbe con sé alcuni farmaci, che pure dovrebbe assumere. Il giovane, dunque, si troverebbe in difficoltà. Al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni della tuta scuri, un giubbotto nero della Blaurer e scarpe da ginnastica nere.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pietro Pergola scomparso da San Donato Milanese: appello per trovare il ragazzo di 24 anni

