Piazza-giardino centro polifunzionale e percorso verde | vi portiamo nella Servola del futuro

Ecco cosa sta avvenendo a Servola: un'area trasformata con spazi verdi, un centro polifunzionale dedicato a eventi culturali e attività artigianali, e una viabilità completamente rivista. Sono in corso anche lavori per un parcheggio attrezzato specifico per veicoli elettrici, in collaborazione con altri interventi di riqualificazione nei quartieri adiacenti. La zona si prepara a cambiare volto nei prossimi mesi.

