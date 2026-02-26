Piazza Garibaldi Piazza Lega-FI | Riqualificare nel rispetto della storia Sostengo l' appello degli studiosi lecchesi

La riqualificazione di Piazza Garibaldi rappresenta un intervento importante per il centro cittadino. Un progetto che, secondo alcuni, dovrebbe rispettare la storia e le caratteristiche dell’area. A supporto di questa visione, alcuni cittadini e studiosi hanno di recente rivolto un appello per un intervento che tenga conto delle radici storiche del luogo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Per questo motivo accolgo e sostengo con convinzione l'appello civico promosso da Simone Paramatti e dagli storici Gianfranco Scotti ed Eugenio Guglielmi, che hanno richiamato l'attenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nuovo hotel in piazza Garibaldi, critiche e polemiche da Carlo Piazza e Orizzonte per LeccoVia libera al nuovo hotel nell’ex Deutsche Bank. Orizzonte per Lecco e Carlo Piazza criticano metodo, convenzione e parcheggi in centro. lecconotizie.com

POLITICA - Riqualificazione dell’ex Banca in Piazza Garibaldi: la soddisfazione del Partito Democratico https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/riqualificazione-dellex-banca-in-piazza-garibaldi-la-soddisfazione-del-partito-democratico/ - facebook.com facebook

