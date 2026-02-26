Piazza Garibaldi l' appello | Riqualificare nel rispetto della storia architettonica di Lecco

In piazza Garibaldi, un appello invita a riqualificare l'area valorizzando l'architettura storica di Lecco. Gli autori dell'iniziativa si rivolgono alle autorità e ai cittadini, proponendo un intervento che tenga conto delle caratteristiche originali degli edifici. L'obiettivo è promuovere un intervento condiviso che rispetti il patrimonio architettonico e si inserisca nel contesto urbano.

Simone Paramatti e gli storici Gianfranco Scotti ed Eugenio Guglielmi si rivolgono al sindaco, alla città attraverso i media e ai referenti degli edifici affacciati su Piazza Garibaldi, con spirito collaborativo e con l'intento di offrire un contributo costruttivo in vista della prossima.