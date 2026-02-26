Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dato nuovi lumi in merito al Piano casa del Governo Meloni. Nel corso del question time alla Camera, Salvini ha annunciato l’avvio di un piano d’urgenza per il recupero di almeno 60.000 alloggi popolari oggi inutilizzabili per gravi carenze relative alla manutenzione. Il piano di edilizia popolare del Governo Meloni. Secondo quanto annunciato, sul tavolo ci sono 1,2 miliardi di euro per aprire i cantieri già nel 2026 e restituire gli alloggi alle famiglie in lista d’attesa. Il Governo, in sintesi, prima di realizzare nuovi alloggi di edilizia popolare, punta a raddrizzare una stortura: rendere nuovamente agibili le case che già ci sono ma che rimangono vuote a causa di degrado della struttura, impianti obsoleti e mancanza di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Piano Casa, 60mila alloggi popolari in arrivo: costeranno 1,2 miliardi

Piano casa, Salvini traccia i prossimi passi: 1,2 mld per recuperare 60mila alloggi e ‘rent to buy’Che fine ha fatto il Piano casa del governo? Il ministro Salvini annuncia in Aula 1 miliardo e 200 milioni di euro che verranno stanziati per...

Leggi anche: Il piano casa di Giorgia Meloni: 100 mila alloggi popolari a prezzi calmierati

Discussioni sull' argomento Piano Casa, tavolo a Palazzo Chigi sul nodo risorse: si parte con 1,2 miliardi per recuperare 60 mila alloggi; Piano casa, Salvini traccia i prossimi passi: 1,2 mld per recuperare 60mila alloggi e 'rent to buy'; Il piano casa di Salvini per recuperare 60mila alloggi: Priorità a chi vive qui da più tempo; Piano Casa, 60mila alloggi popolari in arrivo: costeranno 1,2 miliardi.

Che fine ha fatto il Piano casa del governo Il ministro Salvini annuncia in Aula 1 miliardo e 200 milioni di euro che verranno stanziati per recuperare circa 60mila alloggi attualmente non utilizzabili per carenze manutentive, “restituendoli alle famiglie che sono - facebook.com facebook

#PianoCasa, @matteosalvinimi annuncia 1,2 miliardi per recuperare 60 mila alloggi popolari entro il 2026 x.com