Piangevo e puzzavo l’ha fatto perché voleva essere sessualmente attraente | lancia feci e urina addosso ai passanti 30enne condannato a 3 anni di carcere

Un uomo di 30 anni ha attirato l’attenzione in Austria per comportamenti aggressivi e disturbanti nei confronti di passanti, coinvolgendo nel suo gesto materiale biologico. Le autorità hanno deciso di applicare una pena detentiva di tre anni, in seguito a episodi che hanno causato sconcerto tra la popolazione. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

In Austria, un uomo è stato condannato a 3 anni di carcere per aver lanciato feci e urina sui passanti. I fatti risalgono alla primavera dello scorso anno, quando a Vienna il 30enne ha iniziato a raccogliere escrementi da un bagno chimico di un cantiere a cui aveva accesso e li lanciava principalmente contro le donne per strada o sui mezzi pubblici. Secondo quanto riporta Fanpage, le vittime accertate sono 14. Gli inquirenti locali hanno raccolto le testimonianze delle persone. Una ragazza ha dichiarato: “Mi ha colpito sulla spalla. Ho urlato. Piangevo e puzzavo. È stato terribile” Un’altra donna ha rilasciato una testimonianza simile: “Sono stata colpita direttamente sugli occhiali da sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

