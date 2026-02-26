Piacenza | giovanili trionfano seniori in crisi

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vive un weekend a due facce: mentre le squadre senior faticano, le giovanili brillano. Le formazioni di serie C e D hanno subito due sconfitte casalinghe contro formazioni modenesi, mentre le giovanili Under 15 e Under 19 continuano a dominare i rispettivi campionati regionali. La serie C, unica compagine piacentina al via nel campionato nazionale, è stata superata dalla Renova Mondial Modena per 3-0. La serie D, invece, ha ceduto alla Bassa Reggiana Volley sempre con lo stesso punteggio. Entrambe le partite si sono giocate alla Palestra Salvadè, con le formazioni ospiti che hanno avuto la meglio in tre set. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Volley, Civitanova spedisce Piacenza nella crisi: Nikolov e Bottolo pimpanti. Bovolenta macina punti. ma non bastaCivitanova ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-21; 28-26; 18-25; 25-21) nel big match della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato...

"Piacenza e i suoi cavalli", al PalabancaEventi la mostra natalizia della Banca di PiacenzaLa mostra offre diverse possibilità di fruizione ed è curata dal direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, in collaborazione con Neo (Narrative...