Pestato e rapinato durante l' evento alle Albere | ha perso l' udito In sei a processo

Durante un evento alle Albere, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e derubato, riportando gravi conseguenze fisiche. La serata, che doveva essere di divertimento, si è trasformata in un’esperienza traumatica, lasciandolo con danni permanenti all’udito. Sei persone sono coinvolte in un procedimento che riguarda quell’episodio, avvenuto tra il 7 e l’8 settembre 2024.

Doveva essere una serata di festa, è diventata prima un incubo, poi un calvario. Soprattutto per la vittima dell'accaduto, un ragazzo che all'epoca dei fatti aveva 17 anni e che oggi, da maggiorenne, porta ancora addosso i segni di quella notte tra il 7 e l'8 settembre 2024.

