Pescara | esperti guidano verso un futuro energetico sostenibile

Domani a Pescara, nella sede della cooperativa sociale La Colmena, si terrà l'incontro finale del progetto Consumatori Illuminati, promosso da Federconsumatori Abruzzo e Spi Cgil Abruzzo Molise. A partire dalle 16:00, esperti discuteranno di transizione ecologica, agevolazioni fiscali e tutela dei consumatori, con l'obiettivo di promuovere scelte di consumo sostenibili e consapevoli. L'evento, moderato dal giornalista Paolo Di Sabatino, rappresenta il culmine di un percorso formativo finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'intento di coniugare il benessere delle famiglie con la salvaguardia del pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

