Pesaro | via Cavour in cantieri 40mila euro per il porfido

Pesaro si prepara a un nuovo cantiere in centro storico: via Cavour sarà parzialmente chiusa per lavori al porfido Da lunedì 2 marzo, via Cavour a Pesaro diventerà un cantiere a cielo aperto. I lavori di rifacimento del manto stradale, che costeranno 40mila euro, modificheranno temporaneamente la viabilità tra corso XI Settembre e via del Mattatoio. L’intervento, previsto per concludersi entro Pasqua, è atteso con una miscela di speranza e preoccupazione dai commercianti della zona, che pur riconoscendo la necessità degli interventi, temono per i disagi ai clienti. Il cantiere procederà in due fasi: nella prima metà di marzo, le auto in entrata da corso XI Settembre dovranno deviare su via Cassi, mentre nella seconda metà del mese l’accesso sarà possibile da via Luca della Robbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

