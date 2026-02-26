Perplexity Computer | 200 euro in fumo in sole 12 ore

Perplexity Computer promette di rivoluzionare la produttività digitale, ma a che prezzo? Il nuovo servizio di intelligenza artificiale, lanciato in sordina, costa 200 euro al mese e consuma crediti a un ritmo preoccupante. In sole 12 ore di utilizzo, un tester ha speso 200 euro, dimostrando come l’efficienza dell’IA possa trasformarsi rapidamente in un buco nel portafoglio. Il servizio, disponibile solo per gli utenti del piano Max, offre 10.000 crediti mensili, ma le operazioni più semplici ne consumano a ritmi vertiginosi. Analizzare testi e condurre ricerche su Google, ad esempio, ha bruciato 1.200 crediti, equivalenti a circa 35 euro. Un costo che, moltiplicato per le attività quotidiane, potrebbe esaurire il budget mensile in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

