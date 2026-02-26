Perde tre dita per il petardo lanciato in campagna | L?aveva costruito lui

CAPPELLA MAGGIORE Il ventinovenne di Orsago se l’era creato da solo: un petardo che più che un “magnum” di Halloween era strutturato come una bomba carta, capace di causare gravi danni se lanciata contro altre persone. L'ordigno è esploso domenica sera su Strada dei Grava a Cappella Maggiore, ferendo gravemente il giovane a una mano. La ragazza che era con lui e ha assistito alla scena non è rimasta ferita: sotto choc, ha raccontato il perché di quell’esperimento pirotecnico. Se l’oggetto fosse rimasto integro, gli artificieri l’avrebbero potuto classificare in classe F4, cioè un fuoco pirotecnico ad alto rischio, ancora più pericoloso considerando la fattura artigianale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Individuato il tifoso che lanciato il petardo verso Audero: “Ha perso tre dita, è ricoverato in ospedale”Minuto 48 della sfida tra Cremonese e Inter: un petardo lanciato dal settore ospiti, quello occupato dai tifosi nerazzurri, esplode a pochi...

Perde tre dita per un petardo: esce dall’ospedale e ne esplode un altroTornato in strada, l'uomo avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.

