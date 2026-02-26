Perde il controllo degli sci e sbatte sul tracciato in Bondone | paura per un ragazzo

Un giovane sciatore di tredici anni ha perso il controllo mentre scendeva su una pista del Monte Bondone e è caduto, riportando ferite che hanno richiesto un ricovero in ospedale. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata di giovedì 26 febbraio, generando preoccupazione tra gli altri appassionati di sport invernali presenti sulla montagna.

Un tredicenne è stato ricoverato in condizioni piuttosto serie all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto su una pista del Monte Bondone nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio.A quanto si apprende il ragazzino stava scendendo sci a piedi sulla pista Lavaman quando, per cause.