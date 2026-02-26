Perde i documenti del divorzio | lui risulta sposato la moglie è bigama a sua insaputa

Un uomo di 75 anni si trova coinvolto in una vicenda complicata riguardante il suo stato civile. Dopo aver smarrito alcuni documenti relativi al divorzio, emerge che è ancora formalmente sposato nel Comune di Perugia, mentre in un altro municipio risulta divorziato. La scoperta apre questioni sulla validità dei documenti e sulle procedure di aggiornamento degli archivi pubblici.

Fausto Carloni, 75 anni, burattinaio in pensione, scopre di essere ancora sposato per il Comune di Perugia, mentre per quello di Marsciano risulta libero. La sua ex moglie intanto si è risposata negli USA (e quindi risulta bigama). Una discrepanza burocratica scoperta durante le pratiche per la pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

